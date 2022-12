''Irreguläres Messi-Tor'' - Jetzt kontert der Schiri

Die Tageszeitung "L'Equipe" teilte ordentlich gegen den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak und den VAR aus, der beim 3:2 durch Lionel Messi wohl geschlafen habe. Bei der Final-Pleite der Franzosen gegen Argentinien haben sich zwei Ersatzspieler der Südamerikaner beim Abstauber-Tor des Superstars in der 108. Minute auf dem Platz befunden. Laut Regelbuch ist das nicht erlaubt.

Jetzt kontert der souveräne Final-Schiri auf einer Pressekonferenz in seiner Heimat Polen. Marciniak öffnet ein Foto auf seinem Handy und meint dazu: "Die Franzosen haben dieses Foto nicht erwähnt, auf dem sieben Franzosen auf dem Platz sind, als Mbappé ein Tor erzielt".

Szymon Marciniak, the referee for the World Cup Final, has responded to @lequipe’s criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted:



"The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/MW6y73iiLN