Kimmich: "Habe Angst, dass ich in ein Loch falle"

Die deutschen Spieler waren nach dem überraschenden Aus völlig am Boden.

Zum zweiten Mal in Folge ist die Weltmeisterschaft für Deutschland schon nach der Vorrunde vorbei. Für die DFB-Stars bedeutet das WM-Aus eine der größten Tiefpunkte in ihrer Karriere – besonders Joshua Kimmich wirkte nach dem Spiel völlig am Boden.

"Schwierigste Tag meiner Karriere"

„Wir fahren wieder nach Hause. Dementsprechend habe ich ein bisschen Angst davor, echt in ein Loch zu fallen“, sagte der Bayern-Star in einem Interview nach dem Spiel. „Für mich ist es echt, würde ich sagen, der schwierigste Tag meiner Karriere.“

´“Das ist schon für mich persönlich nicht so einfach zu verkraften. Weil ich persönlich mit dem Misserfolg in Verbindung gebracht werde“, so Kimmich weiter. An einen Rücktritt denkt der 27-Jährige aber nicht, der Bayern-Star will bei der Heim-EM in zwei Jahren neue angreifen.