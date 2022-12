Kurios: Ausgerechnet Argentinien-Sender soll Messi entlarven

Es war der Aufreger des WM-Spiels zwischen Argentinien und den Niederlanden. Beide Mannschaften lieferten sich auf und neben dem Platz heftige Wortgefechte.

Nach dem Skandal-Spiel ermittelt nun die FIFA gegen Messi und seine Argentinier. Bei den Südamerikanern soll es sich um die möglichen Verletzungen des Artikels 12 (Fehlverhalten von Spielern und Betreuern) sowie auch des Artikels 16 (Ordnung und Sicherheit bei Spielen) handeln. Auch gegen holländische Spieler wird ermittelt.

Ein Rückblick: Beim hart geführten Spiel gab es nicht nur ein WM-Rekord am gelben Karten, auch schoss Lionel Messi die Albiceleste zum ersten Semifinale seit 2014. Doch auf und neben dem Platz ging es heiß her. Nach den gehaltenen Elfmetern soll der Keeper der Argentinier , Emiliano Martinez, "Ich habe Euch zweimal gef***", in Richtung der holländischen Bank gerufen haben.

Messi selbst hat sich nach dem verwandelten Elfmeter mit einer hämischen Geste vor die Bank Hollands gestellt. Doch jetzt wird es brisant. Die FIFA hat den Sender TYC um die Herausgabe der Aufnahmen gebeten, da der argentinische Sender vier Kameras nur auf Messi gerichtet hatte. Worum es genau ging, wollte die FIFA nicht sagen. Lediglich von „Angelegenheiten“ war die Rede. Ob die FIFA einen der besagten Vorfälle nun prüfen will, ist unklar. Fakt ist: Der Sender TYC weigert sich, das Material herauszurücken. Der bizarre Grund: Die Aufnahmen liegen laut Sender nicht mehr vor.

Auch nach dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen. So sagte Messi bei einem Interview Richtung Hollands Wout Weghorst: "Was schaust Du so, Du Idiot?".

Ob und welche Strafe den argentinischen Stars droht, ist unklar. Die Zeit drängt jedoch. Bereits am morgigen Dienstag trifft Argentinien auf Kroatien.