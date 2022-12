Überraschender Besuch beim WM-Finale in Doha! Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz stattet dem Endspiel einen Besuch ab. Dort feierte er mit Emmanuel Macron und vielen weiteren Promis.

Während Argentiniens Staatspräsident Alberto Fernández das Traum-Finale zwischen am heimischen Bildschirm in Buenos Aires (Aberglaube!) verfolgte, ließ es sich Frankreichs Emmanuel Macron wie beim Halbfinale nicht nehmen, auf der Tribüne Daumen zu drücken.

Im Katar-Gepäck hatte er prominente Fußballverstärkung: Mit an Bord der Maschine waren laut franzöischer Medienberichte neben den verletzten Christopher Nkunku, Paul Pogba und N‘Golo Kanté auch WM-Schiedsrichterin Stephanie Frappart. Und in Katar traf er einen alten Polit-Bekannten: Denn, kaum zu glauben – Österreichs Altkanzler Sebastian Kurz war spontan in die Wüste gereist. Im gewohnten Look – dunkler Anzug, weißes Hemd (ohne Krawatte) – fingen ihn vor Anpfiff die ORF-Kameras am Flughafen ein. Das war nicht der einzige rot-weiß-rote Beitrag zum Traumfinale: Die Super-VIPS wurde von Attila Dogudans Do & Co-Nobel-Catering verköstigt. Das ließen sich auch Kristall-Lady und Messi-Fan Diana Langes-Swarovski und Lothar Matthäus nicht entgehen. Serviert wurde neben regionalen Köstlichkeiten auch Internationales wie Trüffel-Pasta, Fisch und argentinisches Steak. Selbstverständlich durfte das Wiener Schnitzel nicht fehlen.

Einzig Frankreichs verletzter Superstar Karim Benzema lehnte Macrons Einladung ab. Und verpasste damit eine köstliche Tribünen-Party.