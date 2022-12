Lionel Messi: Noch ein Sieg für die Krönung

Noch ein letzter Sieg: Lionel Messi (35) steht kurz vor der großen WM-Krönung.

Der große Traum lebt – Lionel Messi will seine Karriere am Sonntag im Endspiel mit dem WM-Titel krönen. „Es wird keine weitere WM mit Lionel Messi geben. Jetzt oder nie“, stellte der Superstar klar – und dafür warf sich „La Pulga“ in Katar gehörig ins Zeug. Seine fünfte WM ist bisher wohl seine beste. Messi ist in Spiellaune wie selten bei einer Weltmeisterschaft.

Messi wird alleiniger WM-Rekordspieler

Der 35-Jährige, der in der Gruppenphase gegen Australien sein 1.000. Pflichtspiel als Profi absolvierte, versprüht auf der Position des Spielmachers Zauber und Glanz und sorgt mit sehenswerten Toren, traumhaften Assists und hinreißenden Dribblings für Aufsehen. Während der Spiele nimmt sich Argentiniens Bester oft Auszeiten, sobald es drauf ankommt, ist er aber präsent.

Der Superstar ist sechsfacher Weltfußballer und vierfacher Champions-League-Sieger, hinzu kommen elf nationale Meisterschaften und 22 Torjäger-Kanonen. Mit dem Nationalteam hat er die U20-WM 2005, Olympiagold 2008 und die Copa America 2021 gewonnen. Jetzt will er endlich den WM-Titel in die Höhe stemmen.

Für den Kapitän ist es nach 2006 in Deutschland (Viertelfinal-Aus), 2010 in Südafrika (Viertelfinal-Aus), 2014 in Brasilien (Finalniederlage) und 2018 in Russland (Achtelfinal-Aus) die insgesamt fünfte WM – und sie soll nicht wieder mit einer Enttäuschung enden. Schon jetzt steht fest: Mit seinem 26. WM-Einsatz wird er am Sonntag den bisherigen Rekordhalter Lothar Matthäus vom Thron stoßen.

Beckham-Klub will Messi in die USA locken

Wie geht es nach der WM weiter? Seine Zukunft beim Nationalteam ist offen. Auf Klub-Ebene tauchen immer wieder Gerüchte über einen Wechsel in die USA auf – zuletzt wurde Inter Miami um Mitbesitzer David Beckham ins Spiel gebracht. Messis Vertrag bei Paris endet nach der laufenden Saison. Dass ihn ein Wechsel in die USA auch einmal reizen könnte, hatte er bereits deutlich gemacht. Bei Inter Miami soll er laut einem Bericht der „Times“ mit Cesc Fabregas und Luis Suarez zusammenspielen, die ebenfalls nach Florida gelockt werden sollen. Doch jetzt zählt vorerst nur der WM-Titel!

Rekordtor macht Messi in Heimat unsterblich

Mit seinem 11. WM-Tor machte sich Lionel Messi in Argentinien unsterblich. Die 34. Minute im Lusail Iconic Stadium. Elmeter. Messi – wer sonst – läuft an, raucht den Ball unter die Latte. So, wie es England-Goalgetter Kane gegen Frankreich gerne geschafft hätte. Aber so cool ist eben nur Messi.

Der Argentinien-Superstar dreht jubelnd ab. Auf der Tribüne feiern Ehefrau Antonella und drei Mini-Messis.

© Getty ×

Mit seinem 11. WM-Tor zog Messi (35) mit Albiceleste-Legende Gabriel Batistuta gleich. Insgesamt hält der Superstar bereits bei 96 Toren im Team-Trikot. So nebenbei ist Messi der erste Argentinier, der bei einem WM-Turnier in drei verschiedenen K.o.-Spielen trifft. Und: Mit seinem 5. Treffer bei dieser WM zieht der Argentinier mit Frankreichs Mbappé im Rennen um den Torschützenkönig gleich.

© Getty ×

Lionel Messi zog mit seinem 11. WM-Tor an Gabriel Omar Batistuta vorbei (10 Tore)

Dann in Minute 70 die Krönung, das unglaubliche Messi-Solo vor dem Assist zum 3:0. Was für ein magischer Abend! Denn damit setzte sich Messi in der Scorerwertung mit 8 Punkten (5 Tore, 3 Assissts) an die Spitze. Dabei ist das Messi-Märchen bei dieser WM noch nicht am Ende. Die Fans auf der Tribüne feierten ihren Größten seit Maradona, vielleicht den Größten aller Zeiten. Denn mit dem WM-Titel könnte „La Pulga“ auch mit dem großen Diego gleich ziehen.

Die Spieler mit den meisten Toren in der Geschichte von Fußball-WM-Endrunden:



Tore

Spieler



16

Miroslav Klose (GER) 2002-2014 15

Ronaldo (BRA) 1998-2006 14

Gerd Müller (GER) 1970/1974 13

Just Fontaine (FRA) 1958 12

Pele (BRA) 1958-1970 11

Sandor Kocsis (HUN) 1954

Jürgen Klinsmann (GER) 1990-1998

Lionel Messi (ARG)* 2006-2022 10

Helmut Rahn (GER) 1954/1958

Teofilo Cubillas (PER) 1970-1978

Grzegorz Lato (POL) 1974-1982

Gary Lineker (ENG) 1986/1990

Gabriel Batistuta (ARG) 1994-2002

Thomas Müller (GER)* 2010/2014 9

u.a. Kylian Mbappé (FRA)* 2018/2022 8

u.a. Cristiano Ronaldo (POR)* 2006-2022

*Spieler noch aktiv