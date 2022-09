Manchester City-Star bangt um WM-Teilnahme

Englands Fußball-Nationalspieler Kalvin Phillips bangt um seine WM-Teilnahme.

Der Mittelfeldspieler von Meister Manchester City fehlt in der Nations League, weil er an der Schulter operiert werden muss, wie Trainer Pep Guardiola bestätigte. Für die Länderspiele gegen Italien und kommende Woche gegen Deutschland wurde Liverpools Kapitän Jordan Henderson nachnominiert, teilte der englische Verband am Dienstag mit.

"Ich weiß nicht, wie lange er ausfällt - ich bin kein Arzt. Aber mit einer guten Behandlung kann er bei der Weltmeisterschaft spielen", sagte Guardiola. "Der Arzt sagte, dass die einzige Lösung im Moment eine Operation ist."

Phillips hatte sich bereits mehrfach die Schulter ausgekugelt. Sie soll nun operativ fixiert werden. Unter Nationalteamchef Gareth Southgate war der 26-Jährige bei der EM 2021 zum Stammspieler aufgestiegen. Er war erst in diesem Sommer für knapp 50 Millionen Euro von Leeds United nach Manchester gewechselt, hatte seitdem aber immer wieder mit hartnäckigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Er kam in dieser Saison bei City bisher nur auf 14 Minuten Einsatzzeit.