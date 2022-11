Mega-Party nach Sieg über Deutschland! So feiert das Land der aufgehenden Sonne

An der berühmten Shibuya-Kreuzung in Tokio flippen tausende Fans aus. Verkehrsregeln gibt es hier keine mehr zu beachten.

Auch in den Pubs herrscht pure Freude über die ersten drei Punkte der neuen Helden der Nation.

perfect first night in tokyo to celebrate the home team #GERJPN pic.twitter.com/8UZxBlVLq3

Und wer feiern kann, kann seinen Müll auch selbst wegräumen: Nach dem unfassbaren Erfolg bleiben die nach Katar gereisten japanischen Fans im Stadion ihrer Kultur treu und hinterlassen den Platz so, wie sie ihn vorgefunden haben.

After their shocking win against Germany, Japan fans stayed after the match to clean up the stadium.



Respect ❤️???? @ESPNFC pic.twitter.com/ocDtsyXXXB