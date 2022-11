Memphis Depay meldet sich für Oranjes WM-bereit

Der niederländische Stürmer Memphis Depay hat sich für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fit erklärt.

Ob er bereits am Montag gegen den Senegal (17.00 Uhr) in der Startelf steht, ist allerdings noch offen. In den letzten zwei Monaten hatte Depay mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hatte, am Dienstag trainierte er bereits mit dem Team.

"Das Training ist sehr gut gelaufen. Ich konnte alles machen, was ich in einem Match mache. Nur da geht man dann natürlich 90 Minuten voll durch, über längere Distanzen", betonte der 28-jährige Angreifer vom FC Barcelona. Depay muss nun abwarten, ob Nationaltrainer Louis van Gaal das Risiko eingeht, ihn im ersten Spiel gegen den Senegal von Beginn an zu bringen.