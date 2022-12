Messi-Edelfan erstrahlt als WM-Pokal

Achtung Verwechslungsgefahr! Bestaunen die Argentinier hier schon die WM-Trophäe oder nur den argentinischen Edelfan Suzy Cortez?

Wenn es nach der 32-jährigen Suzy Cortez geht, stemmt Lionel Messi heute seinen lang ersehnten WM-Titel in den Nachthimmel Dohas. Die große Messi-Liebhaberin ist jedoch keine Argentinierin - sie stammt aus Brasilien. Dennoch ist ihr großer Held der Superstar aus Rosario: "Ich habe insgesamt sieben Tattoos zu Ehren von Messi. Ich stehe im Guinness-Buch der Rekorde", verriet sie gegenüber britischen Medien.

Auf ihren Social-Media-Kanälen sorgt die Brasilianerin schon für Begeisterung. Mit einem goldenen Body-Painting-Spray erstrahlt die 32-Jährige "Miss BumBum", einer brasilianischen Wahl zum attraktivsten Hintern, wie der WM-Pokal. "Goldener BumBum in der Wüste von Katar. Ich erwarte den Titel von Leo Messi und der argentinischen Nationalmannschaft am Sonntag", schreibt sie unter ihrem Posting.

Schon im Halbfinale teilte "Miss BumBum" aus. Nach dem 3:0-Erfolg der Albiceleste gegen Kroatien wetterte die Brasilianerin gegen ihr kroatisches Pendant - "Miss Kroatien" Ivana Knöll: "

Vor dem Finale scheute sich "Miss BumBum" (eine Wahl in Brasilien zur Frau mit dem attraktivsten Hinterteil) auch nicht, gegen WM-Rivalen auszuteilen. Nach Argentiniens 3:0 im Halbfinale gegen Kroatien meinte sie etwa in Richtung von "Miss Kroatien" Ivana Knöll: "Wo ist Ivana Piranha, die sich über die Brasilianer lustig gemacht hat? Geh in Kroatien tanzen!"

Derzeit hat Cortez gut lachen. Argentinien führt im Finale durch ein Elfmetertor von ihrem Idol Lionel Messi mit 1:0.