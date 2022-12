Messi-Eklat nach Krimi: "Was schaust du so dumm?"

Superstar Lionel Messi war nach dem Viertelfinal-Krimi richtig sauer.

Lionel Messi darf weiter auf die Krönung seiner großartigen Karriere mit einem WM-Titel hoffen. Argentinien verspielte am Freitag im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Lusail gegen die Niederlande im Finish eine 2:0-Führung, setzte sich aber nach 2:2 nach Verlängerung (1:0,2:2) im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.

Das Spiel war zeitweise hitzig und auch nach Spielende ließen sich einige Argentinien-Stars nicht beruhigen. Vor allem Superstar Lionel Messi war ungewohnt aufgebraust und legte sich zuerst mit der niederländischen Betreuerbank an. Mitspieler versuchten den 35-Jährigen noch zu beruhigen, Messi war aber richtig sauer.

Louis van Gaal criticó a Messi en la previa del partido entre Argentina y Países Bajos, Messi en el final lo fue a buscar..!!! pic.twitter.com/KgEBjTO7Tx — Matias_Clima_Meteo ???????? (@AficionadoMeteo) December 9, 2022

"Was schaust du so dumm?"

Beim Interview in den Katakomben kam es dann zum Eklat. Als Messi den zweifachen Torschützen Wout Weghorst sieht, pöbelt er den Holland-Star an: „Was schaust Du so, Du Dummkopf?“

Messi ????????



“Que miras bobo”



“What are you looking at you fool” #WorldCup pic.twitter.com/T9eItrMihX — Sacha Pisani (@Sachk0) December 9, 2022

„Ich mag es nicht, wenn Leute so vor dem Spiel reden. Ihr Trainer war nicht respektvoll“, erklärt sich Messi dann in einem Interview. Louis van Gaal hatte vor dem Viertelfinale ausgerechnet Messi als Schwachpunkt bezeichnet. „Van Gaal sagt, dass sie guten Fußball spielen, aber er hat nur lange Bälle auf ihre großen Spieler schlagen lassen“ teilt der Superstar aus.