MLS-Club will den Messi-Coup landen

Am Transfermarkt soll nach Ablauf der Saison ein Mega-Deal über die Bühne gehen. Inter Miami-Miteigentümer und England-Ikone David Beckham will Lionel Messi nach Florida holen.

Inter Miami steht vor einem Hammertransfer! Der US-Club ist davon überzeugt, dass der argentinische Ausnahmekönner Lionel Messi nach der WM in Florida seine Künste auf den Rasen bringt. Nach Ende der französischen Ligue-1-Saison soll es den 35-Jährigen in die MLS ziehen und könnte zum höchstbezahlten Spieler aller Zeiten aufsteigen.

Messi gilt als ein bekennender Miami-Fan und besitzt auch ein Haus im Sunshine State, wo er regelmäßig den Urlaub mit seiner Familie verbringt. Gegenüber spanischen Medien hat Messi bereits erwähnt, dass es für ihn ein Traum sei, eines Tages in den USA zu spielen.

David Beckham, Miteigentümer von Inter Miami, soll eine Schlüsselrolle im Mega-Deal spielen. Als offizieller WM-Botschafter in Katar hat der englische Ex-Kultkicker einen guten Draht zu den katarischen PSG-Bossen. Der ehemalige Kapitän der "Three Lions" hat zudem eine gute Beziehung zu Messi, mit dem er beim Sportartikelhersteller Adidas öfters zusammengearbeitet hat.

Messis Vertrag läuft bei den Parisern noch bis Sommer 2023 und verdient rund 1,4 Millionen Euro pro Woche. PSG ist allerdings an einer Verlängerung des Argentiniers interessiert, vor allem wenn dieser den WM-Pokal in Katar in die Höhe stemmen darf.

In Miami würde Lionel Messi auf seinen Landsmann und Ex-Real-Star Gonzalo Higuain treffen. Der "Times" zufolge, sollen neben Messi auch Cesc Fabregas und Luis Suarez nach Florida gelockt werden. In der heurigen Saison scheiterte Inter Miami im Meisterschafts-Playoff am New York City FC.