Müller spricht schon vom DFB-Karriereende

Nach dem blamablen WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar spricht Thomas Müller von einem möglichen Rücktritt aus dem DFB-Team.

Nach dem 4:2-Sieg über Costa Rica und dem gleichbedeutenden WM-Aus in der Gruppenphase, kündigt DFB-Stürmer Thomas Müller seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft an: "Falls das mein letztes Länderspiel für Deutschland war: ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen und vollen Einsatz geliefert. Manchmal gab es Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatten die Zuschauer vielleicht auch Schmerzen im Gesicht, weil meine Aktionen nicht gelungen sind. Ich hab's mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein."

Müller bestritt bislang 120 Länderspiele für die A-Auswahl und erzielte dabei 44 Tore. Sein Debüt feierte der 33-Jährige am 3.3.2010 beim freundschaftlichen Länderspiel gegen Argentinien (0:1).