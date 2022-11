Nach 'One Love'-Rückzieher: REWE beendet Zusammenarbeit mit DFB

Nach der Entscheidung der DFB keine "One Love" Armbinde bei den WM-Spielen in Katar zu tragen, kündigt REWE nun die Zusammenarbeit auf.

Paukenschlag beim DFB: Nach dem "One Love"-Rückzieher der DFB-Elf kündigt REWE nun die Zusammenarbeit mit dem DFB auf. Der REWE Konzern wolle sich in aller Deutlichkeit von der Haltung der FIFA und den Aussagen ihres Präsidenten Gianni Infantino distanzieren, so der Konzernchef Lionel Souque. Deshalb verzichtet REWE auch auf seine Werberechte beim DFB.

„Wir stehen ein für Diversität - und auch Fußball ist Diversität. Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel.“, sagte Souque. Der Hintergrund: Viele europäische Top-Stars wollte als Protest gegen das Gastgeberland Katar eine One Love-Armbinde tragen , nach Androhungen einer Gelben Karte machten die Kapitäne ihrer Nationen aber einen Rückzieher.

Bereits im Oktober machte REWE klar, den auslaufenden Vertrag mit dem DFB nicht zu verlängern. Von der WM war da aber noch keine Rede.