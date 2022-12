Neymar meldet sich fit für Achtelfinal-Hit

Superstar Neymar steht Rekordweltmeister Brasilien im Achtelfinale der Fußball-WM wieder zur Verfügung.

Auf die entsprechende Frage eines Journalisten antwortete Nationaltrainer Tite am Sonntag in Doha knapp: "Ja." Die Seleção startet am Montag (ab 20 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen Südkorea in die K.o.-Phase des Turniers in Katar.

Der 30-Jährige hatte nach seiner Knöchelverletzung aus dem Auftaktspiel gegen Serbien (2:0) am Samstag erstmals wieder mit dem Ball trainiert. "Ich fühle mich gut, ich wusste, dass ich es jetzt tun würde", schrieb Neymar in den sozialen Medien und stellte dazu Fotos vom Training.