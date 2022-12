Niederländer versteigern Trikots für insgesamt 380.000 Euro

Insgesamt belaufen sich die Einnahmen der getragenen Trikots aus den WM-Spielen gegen Katar, Ecuador, Senegal, den USA und Argentinien auf 325.000 Euro. Auch die orangfarbenen Shirts aus den Nations-League-Spielen gegen Polen und belgien brachten 55.000 Euro ein.

Der Erlös soll nach Angaben des niederländischen Fußball-Verbandes KNVB vom Montag komplett zur Verbesserung der Situation von Arbeitsmigranten in Katar genutzt werden.

???? The auction of our matchworn #WorldCup shirts raised €325.000!



The proceeds will contribute to improving the situation of migrant workers in Qatar. ℹ️⤵️ https://t.co/HfGZKAwwvO