× oe24-Experten Toni & Frenkie tippen die WM durch

WM-Titel: Frenkie Schinkels und Toni Polster werfen einen Blick in die Glaskugel.

Der Countdown läuft: Am Sonntag startet die Wüsten-WM in Katar. Höchste Zeit für eine Experten-Prognose! Frenkie Schinkels und Toni Polster tippten für oe24 alle WM-Spiele durch – und beide sind sich einig: Argentinien wird Weltmeister.

„Für Lionel Messi ist es die große Chance, seine Karriere mit dem WM-Titel zu krönen. Ich glaube, dass er und das Team alles daransetzen werden, um dieses Märchen perfekt zu machen“, sagt Schinkels.

Schinkels: "Frankreich hat Wahnsinns-Kader"

So sieht es auch Polster. „Argentinien wird unglaublich hungrig sein. Gepaart mit der Qualität, die die Mannschaft zweifelsohne hat, sind sie mein Titelfavorit.“ Auch was den Finalgegner betrifft, gibt es bei den Experten keine zwei Meinungen. „Frankreich hat einen Wahnsinns-Kader. Deshalb glaube ich, dass sie es bis ins Endspiel schaffen. Dort werden Kleinigkeiten entscheiden“, so Schinkels. Der in den Niederlanden geborene Ex-Austria-Trainer fügt an: „Mein Traum-Finale wäre Argentinien gegen Holland. Da könnten wir uns für die Final-Pleite von 1978 revanchieren. Ich bin aber Realist und weiß, dass es andere Nationen gibt, die aktuell über Holland einzuschätzen sind.“ Schinkels zählt neben Argentinien und Frankreich auch Brasilien, Deutschland und Belgien zum Favoritenkreis.

Polster: "Schwere WM für Ronaldo"

Polster glaubt nicht, dass es zur Krönung von Cristiano Ronaldo kommt: „Portugal hat etwas den Anschluss zu den ganz großen Nationen verloren. Das liegt vielleicht auch daran, dass Ronaldo nicht mehr in der Form ist, in der er einmal war“, so der ÖFB-Rekordtorschütze. Er betont aber: „Gerade bei Endrunden hat es immer wieder Überraschungen gegeben. Wieso also nicht auch in Katar?“

Das sind die Tipps unserer Experten:

