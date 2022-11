Im Rahmen der Vorbereitung der WM legt sich der iranische Teamchef Carlos Queiroz mit einem Journalisten an. Der Sky-Reporter fragt den 69-Jährigen, ob es für ihn in Ordnung sei ein Land zu vertreten, welches Frauenrechte stark unterdrückt.

"Für welchen Sender arbeiten Sie?", fragt der Coach des "Team Melli". Auf die Antwort kontert der in Mosambik geborene Cheftrainer: "Wie viel bezahlen Sie mir, dass ich diese Frage beantworte? Sie sind eine Privatfirma, wie viel zahlen Sie?". Bei der richtigen Summe könnte sich Queiroz vorstellen zu antworten: "Sprechen Sie mit Ihrem Boss. Nach der WM spreche ich darüber, wenn ich ein gutes Angebot erhalten habe."

Iran head coach Carlos Queiroz says his players have the right to protest amid the death of Mahsa Amini, who died while in the custody of the morality police for wearing her hijab too loosely. pic.twitter.com/7MkqUtkWQ6