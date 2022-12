Reyna stand bei US-Team laut Berichten vor Rauswurf

Offensivspieler Giovanni Reyna stand bei der Fußball-WM angeblich kurz vor dem Rauswurf aus dem US-Team.

Chefcoach Gregg Berhalter bestätigte, dass er einen Spieler fast nach Hause geschickt habe, den Namen nannte er nicht. Mehrere US-Medien berichteten aber, dass es sich dabei um den 20-jährigen Profi von Borussia Dortmund gehandelt haben soll. Reyna spielte bei der WM nur eine Ergänzungsrolle in der US-Mannschaft, die im Achtelfinale gegen die Niederlande ausgeschieden war.

"Bei dieser letzten Weltmeisterschaft hatten wir einen Spieler, der auf und neben dem Platz die Erwartungen eindeutig nicht erfüllt hat. Als Mitarbeiter saßen wir stundenlang zusammen und überlegten, was wir mit diesem Spieler machen würden. Wir waren bereit, ein Flugticket nach Hause zu buchen, so extrem war es", sagte Berhalter bei einem Leadership-Briefing bei charterworks.com. Der betroffene Akteur habe sich in einer Aussprache bei der Mannschaft entschuldigen müssen, danach habe es keine Probleme mehr gegeben.