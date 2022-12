Rice fehlt bei Englands Training - Auch Sterling weiterhin in Heimat

Englands Fußball-Nationalteam bangt kurz vor dem Duell mit Weltmeister Frankreich um einen Einsatz des zentralen Mittelfeldspielers Declan Rice. Der 23-Jährige, der bisher in allen vier WM-Spielen der "Three Lions" von Beginn an spielte, fehlte im Training am Mittwoch, weil er sich unwohl fühlte.

Auch der angeschlagene Callum Wilson war bei der Einheit, die die restlichen Spieler um Kapitän Harry Kane bei 26 Grad und bewölktem Himmel in Al Wakrah absolvierten, nicht dabei. Der am Sonntag aus familiären Gründen abgereiste Stürmer Raheem Sterling ist weiter nicht zum englischen Team zurückgekommen und fehlte deshalb auch am Mittwoch. In Sterlings Haus war am Wochenende eingebrochen worden, der Chelsea-Profi flog deshalb Richtung Europa und verpasste auch das Achtelfinale gegen Senegal (3:0). Eigentlich ist Sterling unter Chefcoach Gareth Southgate gesetzt. Die beiden Teams kämpfen am Samstag (20.00 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale.

Lesen Sie auch Darum reiste England-Star Sterling ab Chelsea-Star fehlte gegen den Senegal - nun wurden die Gründe bekannt.