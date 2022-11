Saudi-Fan mutiert zu Lewandowski-Ultra

Es ist die 82. Spielminute, als Robert Lewandowski den Ball zum 2:0 über die Linie drückt. Der 34-Jährige trifft bei den ersten drei Punkten für die Polen in diesem Turnier erstmals bei einer Weltmeisterschaft. Umso größer war die Erleichterung für den Polen nach dem verschossenen Elfmeter gegen Mexiko in der Auftaktpartie. Auf den Rängen herrscht im polnischen Fansektor Ekstase pur. Doch auch bei den Saudis sorgt ein Fan für Lacher, der seine Zuneigung zum polnischen Superstar nicht verbergen möchte.

This Saudi Arabian fan switched to Poland after seeing Lewandowski goal ni sha???????? pic.twitter.com/iIARDAeWzm