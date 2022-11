Schwere Ausschreitungen in Brüssel nach WM-Blamage

Nach dem sensationellen 2:0-Erfolg der Marokkaner über Belgien gehen in der belgischen Hauptstadt Brüssel die Wogen hoch. Schwere Ausschreitungen überschatten den Achtungserfolg der Nordafrikaner.

Unschöne Szenen in Brüssel! Marokko sorgte am Sonntagnachmittag mit dem 2:0-Sieg über Belgien bei der Fußball-WM in Katar für die nächste Überraschung. In der belgischen Hauptstadt eskaliert die Situation wegen der Partie komplett.

Scenes in Brussels after the match. pic.twitter.com/cbnGL463dU — World Cup Updates (@wc22updates) November 27, 2022

Unzählige Unruhestifter befinden sich auf den Straßen und verwandeln Brüssel in ein riesiges Schlachtfeld. Wie im Video zu sehen ist, werden mehrere Böller gezündet und Autos werden umgeworfen und zerstört.

Die Polizei forderte die Bewohner via Twitter dazu auf, den Boulevard du Midi und die angrenzenden Straßen im Zentrum der Stadt zu meiden. "Die Polizei hat bereits energisch eingegriffen. Ich rate daher allen Fans davon ab, ins Stadtzentrum zu kommen", schrieb Brüssels Bürgermeister Philippe Close auf Twitter. Er habe angewiesen, Unruhestifter festzunehmen.

Über 500.000 Menschen leben in Belgien mit marokkanischer Abstammung. Die meisten davon sind in Brüssel beheimatet.