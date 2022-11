Skandal noch vor erstem Spiel: Katar-Ordner bedrohen Reporter

Noch bevor der erste Ball in Katar rollt, gibt es bereits erste Aufreger. So soll ein Reporterteam von Offiziellen Katars bedroht worden sein.

Am Sonntag wird der Anpfiff zur FIFA-WM 2022 in Katar erfolgen. Die Kritik ist nach wie vor ungebrochen, nun werden anscheinend auch versucht Reporterteams einzuschüchtern. So geschehen im Falle eines dänischen Teams, welches an einem öffentlichen Platz drehen wollte. Offizielle kamen und hielten das Objektiv der Kamera zu und drohten damit, die Kamera zu zerstören, wenn das Filmen nicht eingestellt wird.

Bei einer Kontrolle durch Offizielle zeigte der TV2-Reporter Rasmus Tantholdt seine Akkreditierung sowie die Drehgenehmigung. Der Reporter fragte die Sicherheitskräfte "Warum dürfen wir nicht filmen? Es ist ein öffentlicher Ort.“ Danach stießen die Offiziellen Katars die Drohung aus, die Kamera zu zerstören.

Dann wurde auch der Reporter ungehaltener: "Sie können die Kamera zerstören. Sie wollen sie zerstören? Dann nur zu. Ihr bedroht uns, dass ihr die Kamera zerstört.“ Wenig später entspannte sich die Situation und bei der Schalte ins norwegische TV bestätigte Tantholdt, das sich die Offiziellen entschuldigt hatten.

„Ich glaube nicht, dass die Botschaft von oben in Katar alle Sicherheitsbeamten erreicht hat. Daher kann man argumentieren, dass einige die Situation falsch verstanden haben, aber gleichzeitig sagt es auch viel darüber aus, wie es in Katar aussieht,“ so Tandtholdt, der sich dennoch besorgt über die Situation zeigte.