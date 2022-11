So bejubeln ghanaische Kinder ihre ''Black Stars''

Es war eine der spannensten Partien während der WM in Katar! Südkorea und Ghana lieferten sich beim 3:2-Sieg der Afrikaner einen offenen Schlagabtausch. In Ghana feiern einige Schülerinnen und Schüler den Sieg ihrer "Black Stars".

In der 34. Minute netzt Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam die Ghanaer zum 2:0-Führungstreffer gegen Südkorea. Hunderderte Schulkinder feiern dabei in Westafrika den so wichtigen Treffer ihrer Mannschaft.

Scenes in my kids school after the second goal #KORGHA pic.twitter.com/7onIwcTTk4 — Gyama Woyale (@zongo_banku) November 28, 2022

Dennoch war der scheinbar komfortable Vorsprung nicht hoch genug. Südkorea kommt dank eines Doppelschlags des 24-jährigen Gue-Sung Cho von den Jeonbuk Hyundai Motors noch einmal innerhalb kürzester Zeit zum Ausgleich.

Doch erneut ist es der Niederlande-Legionär Kudus, der Ghana die ersten drei Punkte in der Gruppe H sichert. Das entscheidende Spiel bestreiten die Herren aus dem Westen Afrikas am Freitag, den 2. Dezember gegen Uruguay (16 Uhr).