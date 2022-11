Süße Szenen ereignen sich beim ersten WM-Sieg Australiens nach über zwölf Jahren.

Mitchell Duke sorgt mit seinem Torjubel beim 1:0-Erfolg über Tunesien für die Szene des Spiels. Der Siegestorschütze bringt die Socceroos per Kopf in Führung und lässt die Herren aus Down Under nach dem letzten WM-Triumph über Serbien (1:0 im Juni 2010) wieder jubeln. Bei seinem Torjubel formt der 31-jährige Stürmer, der in der 2. japanischen Liga bei Fagiano Okayama tätig ist, den Anfangsbuchstaben seines Sohnes. Der stolze Sohnemann machte das natürlich auf der Tribüne mit.

"Ich habe meinem Sohn gesagt, dass wir diesen Moment teilen werden. Es war ein kleines 'J', was für den Anfangsbuchstaben seines Namens steht. Ich habe es noch nicht gesehen, aber scheinbar hat er es auch gemacht. Diesen Moment werde ich für immer festhalten", wie BBC-Reporterin Emma Sanders den Torschützen auf Twitter zitiert.

Duke und seine Australier dürfen noch von der Riesen-Sensation Achtelfinale träumen. Am Mittwoch (16 Uhr) hat Australien den Aufstieg in der eigenen Hand. Dazu muss ein Sieg gegen Dänemark her. Bei einem Remis darf Tunesien im Parallelspiel gegen Frankreich nicht gewinnen.