Spott-Jubel: Fans schießen gegen Superstar Mbappe

Es wäre Englands Chance auf den Ausgleich gewesen – doch Harry Kane vergab den Elfer und knallte den Ball in den Nachthimmel von Katar. Einer, der sich darüber besonders freute, war Mbappe, dessen Reaktion derzeit auf Twitter für Wirbel sorgt.

Das Trauma der "Three Lions" ging gestern weiter, nachdem sie zuletzt im Vorjahr das EM-Finale gegen Italien im Elfmeterschießen verloren hatten: Kane, sonst ein sicherer Elferschütze, nagelte den Ball beim Elfer in der Schlussphase über das Tor und vergab die Chance auf den Ausgleich. Die Freude bei den Frankreich-Fans war groß – doch noch größer scheint sie bei Frankreichs Superstar Mbappe gewesen zu sein. Direkt nach dem verschossenen Elfer schwenkt die Kamera in Richtung Mbappes und fängt ihn ein, als er schadenfroh jubelt und übertrieben lacht. Seine emotionale Reaktion ging auf Twitter sogleich viral.

Mbappe's reaction to Harry Kane's miss: pic.twitter.com/KEwSJNPfZA — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

Allerdings machte es Mbappe wieder gut – er war einer der ersten französischen Spieler, der Kane nach dem Viertelfinal-Aus tröstete.