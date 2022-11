Startschuss für die Wüsten-Endrunde

Absage vieler Top-Stars

Über 800 Tänzer und Statisten werden an der siebenteiligen Feier teilnehmen. Aus über 15 verschiedenen Nationen setzt sich das Team zusammen. Bestätigt sind Topstars wie Robbie Williams (2018 in Russland), Jennifer Lopez (2014 in Brasilien) oder Shakira (2010 in Südafrika) bislang nicht. Die britsche Pop-Sängerin Dua Lipa wollte Katar zunächst besuchen, unter der Voraussetzung, dass Katar die Menschenrechtslage in den Griff bekommt. Auch Rock-Opa Rod Stewart lehnte finanziell lukrative Angebote ab.

Dafür sollen von der populären südkoreanischen Boyband BTS Jungkook, sowie der US-amerikanische Rapper Lil Baby auftreten. Von Jungkook stammt der WM-Song "Dreamers". Der offizielle WM-Song "Hayya Hayya" wird von der katarischen Künstlerin Aisha, dem amerikanisch-nigerianischen Sänger Davido und dem US-Künstler Trinidad Carando zum Besten gegeben.