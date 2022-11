Suche nach Bier endet in Villa mit Löwen

Die britischen Anhänger des Liverpooler-Clubs FC Everton befinden sich am Tag vor dem WM-Auftakt ihrer Three-Lions auf der Suche nach Bier. Dass sie schon an diesem Abend auf echte Löwen stoßen, hätten sie wohl nicht gedacht.

Im geteilten Video zeigt sich der Fan auf dem Privatgelände eines Scheichs und erklärt, wie es dazu gekommen ist: "Wir waren auf 'Bier Mission' und haben probiert, ein paar Bier zu organisieren. Auf einmal landen wir in dieser irren Villa."

Two Everton fans in Qatar went looking for beers and ended up in a Sheikhs palace chilling with a lion. ???????????? pic.twitter.com/R17nDd3f0A