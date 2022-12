Tabellenrechner: So kommt Deutschland heute weiter

Showdown in der Gruppe E. So kommt die DFB-Elf doch noch ins Achtelfinale.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft darf sich in ihrem letzten WM-Gruppenspiel am Donnerstagabend gegen Costa Rica für das Weiterkommen auf keinen Fall ein Remis oder eine Niederlage leisten. Im Falle eines Siegs gibt es verschiedene Konstellationen, ein Sieg mit acht Toren Unterschied reicht in jedem Fall. Der Blick geht auch zum Parallelspiel zwischen Spanien und Japan. Die Ausgangslage im Überblick:

Deutschland (1 Punkt, 2:3 Tore) kommt weiter...

bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn Spanien gegen Japan gewinnt.

bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen.

bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen und Japan danach insgesamt weniger Tore geschossen hat.

bei einem Sieg, wenn Spanien gegen Japan verliert und Deutschland die aktuell um acht Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Spanien aufholt. Damit reicht jeder eigene Sieg mit mindestens acht Toren Unterschied sicher. Wenn Deutschland und Spanien die gleiche Punkteanzahl, Tordifferenz und Anzahl geschossener Tore aufweisen, entscheidet wegen des 1:1 im direkten Duell zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Spanien (4 Punkte, 8:1 Tore) kommt weiter...

bei einem Sieg oder einem Remis gegen Japan.

bei einer Niederlage gegen Japan, wenn Costa Rica gegen Deutschland Unentschieden spielt.

bei einer Niederlage gegen Japan, wenn Deutschland gegen Costa Rica gewinnt, aber nicht die aktuell um acht Treffer bessere Tordifferenz der Spanier aufholt. Wenn Spanien und Deutschland in diesem Fall die gleiche Punkteanzahl, Tordifferenz und Anzahl geschossener Tore aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Japan (3 Punkte, 2:2 Tore) kommt weiter...

bei einem Sieg gegen Spanien.

bei einem Remis gegen Spanien, wenn Costa Rica und Deutschland ebenfalls Remis spielen.

bei einem Remis gegen Spanien, wenn Deutschland mit einem Tor Unterschied gegen Costa Rica gewinnt und am Ende maximal genauso viele Tore wie Japan erzielt hat.

Costa Rica (3 Punkte, 1:7 Tore) kommt weiter...

bei einem Sieg gegen Deutschland.

bei einem Remis gegen Deutschland, wenn Spanien gegen Japan gewinnt.

Möglich ist, dass Deutschland und Spanien am Donnerstag Ergebnisse erzielen, mit denen sie nach Punkten, der Tordifferenz, der Anzahl erzielter Tore und dem direkten Vergleich gleichauf sind. Dann würde zunächst die Fairplay-Wertung entscheiden. Deutschland hat bislang drei Gelbe Karten gesehen, Spanien eine. Jede Gelbe Karte bedeutet einen Minuspunkt, eine Gelb-Rote Karte minus drei Punkte und eine Rote Karte minus vier Punkte. Herrscht auch hier ein Patt, entscheidet das Los.