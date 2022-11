Erster WM-Wirbel um Superstar Neymar

Neymar kam verspätet ins Team-Camp und verpasste das erste Training des Titelfavoriten.

Brasiliens Topstar Neymar und sein Teamkollege Marquinhos sind am Montag erst verspätet im fünftägigen WM-Vorbereitungs-Trainingslager in Turin angekommen. Grund war eine Verschiebung des Fluges von Paris nach Turin. Alle 26 Spieler hätten Montagfrüh im Trainingszentrum von Juventus erscheinen sollen, doch das Duo von Paris-Saint Germain kam wegen technischen Problemen des Flugzeugs, das getauscht werden musste, erst am Nachmittag an.

Die beiden PSG-Kicker waren am Ende einer Fitness-Einheit im Gym dann noch dabei. In den ersten beiden Tagen soll der körperliche Zustand der WM-Kandidaten auf dem Prüfstand stehen. Brasilien eröffnet ihre WM in Gruppe G am 24. November gegen Serbien und treffen danach auf die Schweiz und Kamerun.