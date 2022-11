Bei Sensation: So zuckte Saudi-Kommentator aus

Der krasse Außenseiter Saudi-Arabien hat am Dienstag in der Gruppe C der Fußball-WM in Katar für die erste Sensation gesorgt und Mitfavorit Argentinien mit 2:1 (0:1) besiegt.

Alles begann für Argentinien perfekt. Lionel Messi brachte die haushohen Favoriten Argentinien per Strafstoß in Führung. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf. Es sollten drei weitere Treffer der Argentinier in der ersten Halbzeit folgen, denen aber allen die Anerkennung versagt blieb. Einmal Messi (22.) und zweimal Lautaro Martinez (27., 35.) waren zu früh gestartet.

In Minute 48 gab es zunächst den Ausgleich für die Saudis, doch für Argentinien sollte es noch schlimmer kommen. 53. Minute: Salem Aldawsari ließ halblinks an der Strafraumgrenze mehrere argentinische Verteidiger aussteigen und traf sehenswert ins lange Kreuzeck. Martinez streckte sich vergeblich, war mit den Fingerspitzen noch am Ball, konnte ihn aber nicht mehr entscheidend ablenken. Saudi-Arabien hatte das Spiel gegen den hohen Favoriten gedreht.

Der Kommentator des Saudi arabischen TVs konnte es ebenso wenig fassen, wie die Millionen Zuseher aus aller Welt. Seine Reaktion geht mittlerweile im Netz viral, doch sehen Sie einfach selbst.