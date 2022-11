Altstars führen Uruguays Angebot an

Das vermutlich letzte Mal werden Luis Suarez und Edinson Cavani auf der großen Fußball-Bühne gemeinsam auf Torjagd gehen.

Uruguay wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit jeder Menge Routine vertreten sein. Im 26-Mann-Kader, den der nationale Verband am Donnerstag präsentierte, finden sich die Stürmer Luis Suarez (35) und Edinson Cavani (35) ebenso wie die Verteidiger Diego Godin (36) und Martin Caceres (35). Auch der 36-jährige Torhüter Fernando Muslera ist wieder dabei. Cavani erhielt sein WM-Ticket wie Barcelonas Ronald Araujo trotz einer nicht ganz ausgestandenen Verletzung.

Suarez verdient sein Geld mittlerweile bei Nacional in Uruguay, Cavani spielt bei Valencia in der spanischen Liga. Godin kickt bei Velez Sarsfield in Argentinien, Caceres ist bei Los Angeles Galaxy engagiert. Muslera steht bei Galatasaray in der Türkei zwischen den Pfosten. Hoffnungsträger einer jüngeren Spieler-Generation der Südamerikaner, die in der Gruppe H auf Südkorea, Portugal und Ghana treffen, sind Darwin Nunez (23) von Liverpool und Federico Valverde (24) von Real Madrid.