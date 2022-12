Türkischer Koch nervt Messi und küsst WM-Pokal

Der türkische Starkoch "Salt Bae" sorgt während der Feierlichkeiten der Argentinier für Aufregung. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie der Türke kläglich versucht an Lionel Messi ranzukommen.

Lionel Messi ist nach seinem größten, persönlichen Triumph mit den Feierlichkeiten beschäftigt. Mit dabei im dichten Gedränge um den Superstar ist der türkische Starkoch "Salt Bae", der einen sichtlich genervten Messi mehrmals zu einem Gespräch bitten möchte und mit dem Pokal posen möchte. Doch der frischgebackene Weltmeister hat sichtlich keine Lust mit dem Koch zu plaudern.

Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt — Z Bo (@zekedabolina) December 18, 2022

Im Video ist zu sehen, wie der Türke verzweifelt versucht sich Messi zu nähern. Wiederholt legt er ihm die Hand auf die Schulter und will ihm die Hand schütteln. Viele Fans zeigen sich auf Twitter erbost, warum der 39-jährige Nusret Gökce (so sein bürgerlicher Name) überhaupt auf das Spielfeld gelassen wurde. "Wenigstens wusste Messi, dass er diesem Kerl keine Aufmerksamkeit schenken sollte", wütet ein Nutzer auf Twitter.

In weiteren Videos, die Gökce selbst auf Instagram postet, posiert er mit Weltmeister und Torschützen Angel Di Maria mit dem WM-Pokal. Hierfür erntet der Türke auch ordentlich Kritik, der mit seinem protzigen Ring auf die Trophäe klopft und einem hörbaren Klirren einen sichtlich irritierten Di Maria hinterlässt.

Auch andere Stars der Argentinier fühlen sich mit dem extrovertierten Türken scheinbar unwohl, der sich auf höchstem Niveau selbst inszenieren möchte.

Dementsprechend fallen die Reaktionen auf seinem Instagram-Profil aus: "Peinlich", "Was machst du auf dem Platz? Der Pokal darf nur von den Weltmeistern berührt werden", "Geh zurück in dein überteuertes Restaurant", hagelt es Kritik für den Koch.

Sein Foto mit Messi bekommt er letztendlich auch noch, dieser zeigt sich jedoch weniger begeistert.