Türkischer WM-Kommentator während Halbzeitpause gefeuert

Der türkische Kommentator Alper Bakircigil wurde in der Halbzeit des WM-Spiels Marokko-Kanada entlassen.

Er hatte erwähnt, dass das schnellste Tor der WM-Geschichte vom ehemaligen türkischen Nationalspieler Hakan Sukur erzielt wurde. Das ist zwar richtig, allerdings kam die Erwähnung des (verbotenen) Namens kam bei seinen Vorgesetzten gar nicht gut an. Zur zweiten Halbzeit wurde er ausgewechselt und später entlassen.

Hakan Sukur wechselte nach seinem Karriereende in die Politik und wurde später mit Terrorismus in Verbindung gebracht. Er und seine Familie flohen in die USA. Sukur soll auch eine Rolle im fehlgeschlagenen Militärputsch im Jahr 2016 gespielt haben. Heute arbeitet er als Taxifahrer, in der deutschen "Welt am Sonntag" betritt Sukur die Vorwürfe. "Erdogan hat mir alles genommen", erzählte er.