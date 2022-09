UEFA-Präsident Ceferin geht von Austragung in Spanien und Portugal aus

Geht es nach dem UEFA-Präsidenten, findet die Fußball-WM 2030 in Spanien und Portugal statt.

"Ich bin sicher, dass die WM 2030 in Spanien und Portugal stattfinden wird", sagte Aleksander Ceferin am Montag während einer Videokonferenz anlässlich eines Fußballkongresses in Lissabon.

Der europäische Verband werde angesichts der gemeinsamen Bewerbung der beiden Südeuropäer "alles tun, um zwei Ländern zu helfen, die leidenschaftlich Fußball leben und atmen und über eine gute Infrastruktur verfügen", so Ceferin. Elf der 14 Stadien stehen in Spanien.

Der Ausrichter steht im Mai 2024 fest. Größter Konkurrent könnte eine angekündigte Vier-Länder-Bewerbung von Argentinien, Uruguay, Chile und Paraguay sein. Eine solche hätte möglicherweise sentimentalen Wert, da Uruguay die WM 1930 ausgerichtet hat. Nach der WM in Katar in diesem Jahr Qatar findet die nächste Endrunde 2026 in Kanada, USA und Mexiko statt.