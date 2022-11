Uruguay mit Geheim-Training wegen Ronaldo

Uruguays Coach spricht von einem "Schlüsselspiel" gegen Portugal.

Uruguays Fußball-Nationalmannschaft hat die Vorbereitung auf das richtungsweisende zweite Gruppenspiel gegen Cristiano Ronaldo und Portugal aufgenommen. Nach einer für Medien für eine Viertelstunde öffentliche Einheit am Freitag lässt Trainer Diego Alonso am Samstag hinter verschlossener Tür trainieren. "Das zweite Spiel ist der Schlüssel", sagte Alonso mit Blick auf die Partie am Montag (20 Uhr).

Die Konstellation in Gruppe H verspricht Spannung. Portugal führt das Tableau mit drei Punkten vor den punktgleichen Teams aus Uruguay und Südkorea vor Ghana an. "Wir müssen weiter arbeiten und das eine oder andere verbessern", sagte Mittelfeldspieler Fede Valverde von Real Madrid. Gegen Südkorea hatte es am Donnerstag ein 0:0 gegeben.