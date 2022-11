US-Team liefert sich Duell mit Gastarbeitern

Einige Gastarbeiter der WM-Stadien durften am Dienstagabend wohl ihr persönliches Highlight in Katar erleben. Um ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, haben sich die US-Stars um Christian Pulisic, Weston McKennie und Co. mit einigen Baustellen-Arbeitern während des Trainings ein Match im Al Gharafa SC Stadion in Doha geliefert.

Fulham-Kapitän Tim Ream hatte ebenso seinen Spaß: "Es war eine schöne Erfahrung die Leute zu treffen, die die Stadien hier gebaut haben und ihre Geschichten zu hören. Es hat Spaß gemacht!"

????️ “It was a good experience to be able to meet some of the gentlemen and to hear their stories.”



Tim Ream on being able to meet the migrant workers that helped build the infrastructure at the Qatar World Cup. ???????? pic.twitter.com/rbsOApw3Le