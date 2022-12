2:0 - Frankreich kämpft sich gegen Marokko erneut ins WM-Finale Das Finale der WM in Katar lautet Argentinien gegen Frankreich! Die "Les Bleus" setzen sich am Mittwochabend gegen das Sensationsteam Marokko mit 2:0 durch. Theo Hernandez sorgt schon in der Anfangsphase (5.) für den entscheidenden Treffer. Joker Kolo Muani trifft im Finish zur Vorentscheidung.