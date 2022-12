Vor Halbfinale: Messi-Coach bricht im TV in Tränen aus

Für das argentinische Team bietet sich die Möglichkeit, zum ersten Mal seit 1986 die WM-Krone in die Höhe zu stemmen. Für Trainer Scaloni ein Grund, bereits vor dem Halbfinale emotional zu werden.

Es wäre der erste WM-Titel für Argentinien seit 1986, sollte die Albiceleste am Sonntag das Endspiel in Katar bei der Fußball-WM gewinnen. Zuvor müssen Messi und co. aber noch Kroatien besiegen. Trainer Scaloni wurde vor dem Schlager von der FIFA interviewt und konnte seine Emotionen dabei nicht unter Kontrolle halten.

"Meine Spieler spielen für die Menschen in Argentinien, für die Familien, für die Anerkennung. Sie spielen nicht für Geld,“ so der Coach, der bereits bei dieser Antwort emotional wird. "Ich werde ganz emotional". "Wir wissen, wie viel die Menschen für uns geben. All diese Dinge, die wir sehen. Wie sie Dinge liegen lassen, die Arbeit unterbrechen... Ich hoffe und wünsche mir, dass wir sie glücklich machen können,“ so Scaloni, dem immer wieder Tränen übers Gesicht kullern.

© getty ×

„Natürlich ist das auch abhängig vom Glück und vom Schicksal. Aber wir werden alles dafür geben,“ so der Coach abschließend.