Wales-Superstar Bale topfit bei WM

Wales und seine Fans dürfen sich bei der WM in Katar auf einen fitten Gareth Bale freuen.

Der walisische Fußballstar Gareth Bale kommt nach eigenen Angaben mit 100-prozentiger Fitness zur Fußball-WM nach Katar. "Ich bin völlig fit und einsatzbereit. Wenn ich drei 90er (Minuten, Anm.) spielen muss, werde ich drei 90er spielen", sagte der 33-jährige Kapitän, der viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, am Montag auf einer Pressekonferenz. Wales startet am kommenden Montag in Gruppe B mit der Partie gegen die USA ins Turnier. Weitere Gegner sind der Iran und England.

Die walischen "Drachen" sind erstmals seit 1958 wieder bei einer WM dabei, auf dem Weg nach Katar eliminierten sie unter anderem Österreich im Play-off-Semifinale im März mit 2:1, Bale schoss damals beide Tore.

Der Goalgetter erklärte weiters, dass sein Team entschlossen sei, sich zu Menschenrechtsthemen rund um die Weltmeisterschaft zu äußern. "Wir können Licht auf die Probleme, die es gibt, werfen. Als Fußballer können wir das Bewusstsein schärfen."