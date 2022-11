Wenn's wer schafft, dann Frankreich

oe24-Insider Toni Polster spricht über die heißesten Themen rund um die Wüsten-Endrunde in Katar.

Daran erinnern sich die Franzosen heute sicherlich gerne zurück. Wie schon 2018 startet der amtierende Weltmeister gegen Australien ins Turnier. Doch den 2:1-Sieg von damals sehen am Ende nur abergläubische Menschen als gutes Omen.

So oder so muss Frankreich gewinnen. Das Team ist trotz einiger namhafter Ausfälle ein Titelfavorit. Mit Benzema fehlt der beste Spieler des Vorjahres, mit Kanté der Mittelfeldmotor und mit Nkunku der mitunter beste Spieler der Deutschen Bundesliga. Doch wenn es ein Team gibt, das es schafft, damit klarzukommen, dann ist das Frankreich. Da ist so viel Qualität vorhanden, die Grande Nation ist eine Weltauswahl.

Jeder Punkt wäre eine Überraschung

In der Gruppe D sollten die ersten beiden Plätze nach Adam Riese belegt sein. Neben Frankreich wird Dänemark aufsteigen. Jeder Punkt, den Australien und Tunesien (außer im direkten Duell) machen, wäre eine Überraschung.

Trotz aller Nebengeräusche hat die WM einen hohen sportlichen Stellenwert. Die Teams werden sich aufs Wesentliche konzentrieren. Im Fall von Frankreich bedeutet das: den Titel zu holen.