Wer wird Weltmeister?

Wettanbieter interwetten.com sieht Brasilien als heißesten Titel-Anwärter – Kroatien und Marokko finden sich nur in der Außenseiterrolle.

Wer holt in Katar den Weltmeistertitel? Eine Frage, der sich freilich auch die Wettanbieter widmen. Bei interwetten.com ist Rekordweltmeister Brasilien der Top-Kandidat. Neymar & Co. gelten bei einer Quote von 3,00 als die großen Favoriten. Auch Titelverteidiger Frankreich darf sich mit einer Quote von 4,75 gute Chancen ausrechnen. Dahinter geht es eng zur Sache. Argentinien und Portugal liegen mit einer Quote von 7,00 gleichauf, Spanien (7,50) nur hauchdünn dahinter.

Die restlichen drei Nationen dürfen sich nur Außenseiterchancen ausrechnen. Die Niederlande weist eine Titel-Quote von 16,00 auf. So richtig abcashen kann man mit dem Senations-Coup von Marokko oder Kroatien. Immerhin gibt es beim Titel der beiden Nationen gleich das 30,00-fache des Wetteinsatzes wieder reour.

Die Übersicht der WM-Quoten von Interwetten.com:



Brasilien 3,00

Frankreich 4,75

Argentinien 7,00

Portugal 7,00

England 7,50

Niederlande 16,00

Marokko 30,00

Kroatien 30,00