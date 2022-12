Der ehemalige Chelsea-Trainer könnte eine Nationalmannschaft übernehmen.

Der WM-Pokal kommt auch 2022 nicht heim ins Mutterland des Fußballs. England könnte sich nach dem 1:2 im Viertelfinale gegen Frankreich zumindest damit trösten, dass die Zukunft weiter rosig ausschaut, zumal viele Stützen der Mannschaft ihre besten Jahre erst vor sich haben. Ob Trainer Gareth Southgate künftig noch dabei sein wird, wird sich erst klären. Der 52-Jährige hat sich nach dem bitteren Exit am Samstag erst einmal eine Nachdenkpause verordnet.

© Getty ×

Kommt jetzt Tuchel?

In den britischen Medien wird jedenfalls bereits über einen Nachfolger spekuliert -immer wieder genannt wird dabei Thomas Tuchel. Der ehemalige Chelsea-Trainer genießt in England weiterhin einen exzellenten Ruf, dem Deutschen wird zugetraut, die Three Lions endlich zum ersten Titel seit 1966 zu führen. Wie die „BILD“ berichtet, hat der englische Verband sogar schon vor der WM bei Tuchel vorgeführt, weil das Vertrauen in Southgate geschunden war.

Das Standing des englischen Teamchefs ist nun aber deutlich besser. Die Three Lions präsentierten sich bei der WM stark und schieden nur äußerst unglücklich gegen Frankreich aus. Die FA will Southgate deshalb halten und einen neuen Vertrag anbieten. Entscheidet sich der 52-Jährige allerdings dagegen, wäre Tuchel wohl Kandidat Nummer 1.