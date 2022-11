Brasilien hat am Montagabend den Kader für die WM-Endrunde in Katar bekanntgegeben. Erwartungsgemäß sind viele Stars aus der Premier League dabei. Ein Star des FC Liverpool scheint jedoch nicht im 26-Mann-Kader von Cheftrainer Tite auf. Zudem fällt Philippe Coutinho verletzungsbedingt aus.

Der Kader der Selecao für die WM-Endrunde in Katar steht. Erwartungsgemäß stehen viele Superstars, die ihre Brötchen in Europa verdienen im Aufgebot. Lediglich vier Akteure stehen außerhalb Europas unter Vertrag.

Coutinho verletzungsbedingt raus

Wie "TNT Sports Brasil" berichtet, hat sich der 30-jährige Ex-Bayern-Kicker Philippe Coutinho eine Quadrizepsverletzung im rechten Bein zugezogen. Die Verletzung hat sich der Angreifer scheinbar im Training vor dem Sieg seines Clubs Aston Villa gegen Manchester United zugezogen. Wegen der Muskelverletzung muss der Knipser voraussichtlich sechs Wochen pausieren und wird somit das Turnier in Katar verpassen.

Neo-Villa-Coach Unai Emery, zuvor bei Villarreal, bestätigte das Aus: "Coutinho ist am Quadrizeps verletzt. Ich weiß nicht, wie lange er ausfallen wird, aber er konnte nicht spielen und wird erst nach der WM-Pause wieder spielen."

In der Selecao zählte Coutinho zu einer Fixgröße. Er war in allen Partien dabei und steuerte zwei Treffer bei.

Damit reiht sich der 30-jährige Brasilianer in ein prominentes Lazarett ein. In Katar fehlen beispielsweise Top-Stars wie Timo Werner, Paul Pogba, N'Golo Kanté oder Diogo Jota.

Liverpool-Star nicht berücksichtigt

Fit, aber dennoch nicht dabei ist Liverpool-Star Roberto Firmino. Der 31-jährige Angreifer der Reds fehlt im Aufgebot des fünffachen Weltmeisters.

Die Selecao startet am 24. November in Gruppe G gegen Serbien in das Turnier. Die weiteren Gegner sind die Schweiz und Kamerun.

Das ist der 26-Mann-Kader von brasiliens Nationalmannschaft bei der WM in Katar 2022:



Tor: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Verteidigung: Danilo (Juventus), Dani Alves (Pumas UNAM), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militao (Real Madrid), Bremer (Juventus)

Mittelfeld: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham), Éverton Ribeiro (Flamengo)

Angriff: Neymar (PSG), Vinicius Jr. (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Antony (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Pedro (Flamengo)