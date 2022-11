WM: Japan-Fans mit Putz-Fimmel in Katar

Schon bei der WM in Russland sorgten die ordentlichen Japan-Fans für Schlagzeilen – auch heuer sorgen sie wieder für saubere Stadien.

Leere Getränkedosen, zurückgelassene Fan-Artikel und Essensreste: So sieht es üblicherweise nach einem WM-Spiel im Stadion aus. Nicht so bei den Japanern – wie schon bei der WM in Russland zeigen sich die Fans auch in Katar wieder von ihrer saubersten Seite: Videos auf Twitter zeigen, wie die Japan-Fans nach dem Spiel Katar gegen Ecuador die Ränge aufräumen und den Müll in eigens mitgebrachten Säcken verstauen. Auf die Frage eines Katarers, warum die Fans denn nach einem Spiel, das nicht mal ihr eigenes sei, aufräumen würden, antworteten sie, sie würden nie Müll zurücklassen. Das sei eine Frage des Respekts, so die Fans weiter.

Japanese fans at the opening World Cup match cleaned up the stands after Qatar vs Ecuador.



Touch of class from the most respectful fans in the world. ???? ????????pic.twitter.com/R07jcATv76 — World Cup Updates (@wc22updates) November 21, 2022

Japan trifft am 23.11. zum Auftakt der WM-Gruppe E am 23. November auf Deutschland. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, wird auch Japans Defensivspieler Wataru Endo bis dahin wieder einsatzbereit sein. Der Kapitän des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart hatte gegen Hertha BSC (2:1) bei einem Zusammenprall eine Gehirnerschütterung erlitten und daraufhin eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Gegen Bayer Leverkusen (0:2) am Samstag fehlte er.