Kampfabstimmung über neuen ORF-Sportchef

Im Rennen um den ORF-Sportchef kommt es am Freitag zum Showdown.

Wien. Seit bekannt ist, dass TV-Sportchef Hans-Peter Trost per 1. März in Pension geht, rumort es im Gebälk. Der Posten wurde offiziell ausgeschrieben, in Stellung brachten sich neben dem bisherigen Trost-Stellvertreter Robert Waleczka u.a. Oliver Polzer, Rainer Pariasek, sowie der wegen seiner Rolle in der „Chat-Affäre“ beurlaubte frühere ZiB-Chef Matthias Schrom.

Als nach Hearings durchsickerte, dass nur ORF-Radiochef Hannes Aigelsreiter und Thomas Trukesitz (Sky Österreich) in die engere Auswahl kamen, machte sich Widerstand innerhalb der Sportredatktion breit. Es kam zur geheimen Abstimmung, an der 68 von 80 Sportredaktions-Mitarbeiter teilnahmen.

Hannes Aigelsreiter mit Fritz Dittlbacher bei der Auszeichnung "Journalist des Jahres" im Jahr 2012

Dabei stimmten nur zwei für Aigelsreiter und Trukesitz, aber immerhin 12 für Schrom. Die meisten, nämlich 17 Stimmen, fielen auf Waleczka. Am Freitag soll es zur Kampfabstimmung zwischen Waleczka und Schrom kommen. Das letzte Wort hat aber ORF-Chef Roland Weißmann.