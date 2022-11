''Abendessen mit Toto gehe ich nicht''

Helmut Marko bricht sein Schweigen nach dem abgebrochenen ORF-Interview.

Knapp 400.000 Zuseher des F1-Magazins Motorhome waren unmittelbar nach dem Brasilien-GP gespannt, was der Red-Bull-Motorsportchef zur verweigerten Stallorder (Verstappen ließ Perez nicht überholen, siehe l.) zu sagen hatte. Doch als ORF-Reporter Ernst Hausleitner nachhakte, brach Marko das Interview ab. Inzwischen in Abu Dhabi, will der Grazer die Wogen glätten.

oe24: Herr Marko, was hat Sie beim ORF-Interview am Sonntag so erzürnt?

Helmut Marko: Zu diesem Zeitpunkt gab’s von unserer Seite nicht mehr zu sagen. Aber Hausleitner hat immer noch penetrant weitergefragt, da musste ich weggehen. Sky hat das besser hinbekommen.

oe24: Werden Sie das Hausleitner nachtragen?

Marko: Nein, ich bin ihm überhaupt nicht mehr böse. Ich weiß aber nicht, wie es bei ihm ausschaut.

oe24: Verraten Sie uns jetzt, warum sich Verstappen in Brasilien weigerte, Perez überholen zu lassen?

Marko: Das war eine Summe von Missverständnissen, auf die ich nicht näher eingehen will. Die Fahrer haben sich inzwischen ausgesprochen, und damit ist das erledigt.

oe24: Es läuft das Gerücht, Verstappen sei sauer auf Perez wegen dessen Unfall im Monaco-Qualifying, der ihn eine bessere Startposition kostete ...

Marko: Noch mal – ich kann Ihnen nur sagen, dass das intern zwischen den beiden geklärt ist.

oe24: Sind Verstappen und Perez jetzt wieder gute Freunde?

Marko: Der eine (Verstappen, d. Red.) ist ja länger in Brasilien geblieben, der andere gleich weggeflogen. Das muss sich alles wieder einrenken.

oe24: Wird nach dem Rennen in Abu Dhabi die große WM-Party steigen?

Marko: Nicht für mich, ich flieg in der Nacht nach Hause. Fürs Team geht’s gleich am Montag weiter mit Tests in Abu Dhabi.

oe24; Wie steht’s um Ihr Energie-Level nach der aus Red-Bull-Sicht souveränen Saison?Marko: Dieses Jahr hat mich trotzdem viel Nerven gekostet mit dem Tod von Dietrich Mateschitz, der Costcap-Sache, der leidigen Stallregie-Gschicht usw.

oe24: Dazu der Dauerkonflikt mit Mercedes. Werden Sie sich mit Toto Wolff aussprechen?

Marko: Toto hat mir sehr fair gratuliert, da ist alles in geordneten Bahnen. Abendessen werden wir nicht gehen. Aber dazu wäre jetzt ohnehin keine Zeit. Ich fliege schon bald wieder nach Japan (zu Motorpartner Honda, d. Red.). Fad wird mir auch im Winter nicht.