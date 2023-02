F1-Hammer! Ford wird Motorenpartner von Red Bull

Ford kehrt ab 2026 in die Formel-1 zurück. Der US-Automobilhersteller wird offizieller Motorenpartner von Red Bull. Das kündigte der Formel-1-Rennstall im Rahmen der Teampräsentation in New York an.

Der US-amerikanische Automobilgigant hat Freitagmorgen bereits eine Rückkehr in den Formel-1-Zirkus angekündigt. Details, in welcher Art und Weise, waren bis dato nicht bekannt. Wie Red Bull am Freitagnachmittag (MEZ) bestätigt, wird Ford als Motorenpartner agieren. Die Vereinbarung sieht vor, dass Ford mit Red Bulls Motorenfirma Red Bull Powertrains kooperieren wird und sich im Werk des Teams im englischen Milton Keynes ansiedeln wird. Es wird bereits an einem Aggregat gearbeitet, das den neuen Motorvorschriften für 2026 entspricht. Das neue Motorenreglement sieht vor, dass die F1-Boliden weiterhin von V6-Turbo-Hybridmotoren angetrieben werden, allerdings mit erhöhter elektrischer Leistung und mit dem Einsatz nachhaltiger synthetischer Kraftstoffe im Verbrennungsmotor. Aktueller Motorenpartner für Red Bull ist Honda, mit denen die Partnerschaft mit Ende der Saison 2025 beendet wird. Rückkehr einer erfolgreichen Marke Formel-1-CEO Stefano Domenicali zeigt sich über die Rückkehr von Ford sehr erfreut: "Sie sind eine globale Marke mit einem unglaublichen Erbe in der Renn- und Automobilwelt und erkennen den enormen Wert, den unsere Plattform mit über einer halben Milliarde Fans auf der ganzen Welt bietet." Groß ist auch die Freude bei Ford, wie Bill Ford, Vorstandsvorsitzender des Autobilherstellers erklärt: "Unsere Verpflichtung, bis 2030 kohlenstofffrei zu sein und ab 2026 nachhaltige Kraftstoffe in den F1-Autos einzuführen, ist ebenfalls ein wichtiger Grund für ihre Entscheidung, in die F1 einzusteigen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Sport eine einzigartige Chance und Reichweite bietet, und wir können es kaum erwarten, dass das Ford-Logo ab 2026 auf den legendären Rennstrecken der Formel 1 zu sehen ist." Ford blickt auf eine lange Geschichte in der Formel 1 zurück. Prägend war die Finanzierung der Entwicklung des legendären DFV-Motors durch Cosworth von den 1960ern bis in die frühen 1980er Jahre. Der DFV von Cosworth ist nach wie vor der erfolgreichste Motor in der Geschichte der Formel 1. Mit einer Reihe verschiedener Teams wurden über einen Zeitraum von 16 Jahren 155 Siege errungen.