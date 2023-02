F1-Hammer: Red Bull soll neuen Motoren-Partner haben

Laut Medienberichten soll Ford ab 2026 Partner von Red Bull werden. Die Partnerschaft wird laut Medienberichten am Freitag bei der Team-Präsentation von Red Bull in New York bekannt gegeben werden.

Wie BBC berichtet, wird Ford einen Motor mitfinanzieren, der von Red Bull Powertrains am Hauptsitz in Milton Keynes entwickelt und hergestellt wird. Es wird erwartet, dass auch AlphaTauri Motoren mit Ford-Branding verwenden wird. Red Bull benutzt derzeit V6-Turbo-Hybridmotoren, die vom ehemaligen Partner Honda in Japan hergestellt werden. Gespräche mit Porsche wurden im vergangenen Jahr abgebrochen.Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über eine Zusammenarbeit mit Ford. Nun scheinen italienische Medien das Embargo gebrochen zu haben. Das Red Bull-Team wird mit dem niederländischen Doppelweltmeister Max Verstappen und dem Mexikaner Sergio Perez heute auch die neue Lackierung des Rennwagens präsentieren.