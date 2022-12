Formel-1-Saison 2023 mit 23 Grand Prix

Die Formel 1 plant für die kommende Saison mit 23 Grand Prix. Nach dem letzten Treffen des Motorsport-Weltrates in diesem Jahr in Bologna wurde ein aktualisierter Kalender ohne Ersatzausrichter für das gestrichene Rennen in China veröffentlicht.

Die Formel 1 hatte eigentlich mit der Rekordmarke von 24 Rennen für 2023 geplant. Die Königsklasse des Motorsports strich das für den 16. April vorgesehene Rennen in Shanghai aber wegen der schwierigen Corona-Lage im Land.

Zwischen dem Grand Prix von Australien in Melbourne am 2. April und dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku am 30. April wurde kein Ausweichstandort benannt, wie am Mittwoch bekannt wurde. 23 Rennen im nächsten Jahr wären allerdings auch Rekord.

Die Formel 1 lockert zudem ihre Corona-Bestimmungen, die sie zu Beginn der Pandemie eingeführt hatte. So müssen Besucher des Fahrerlagers oder der Boxengasse nicht mehr gegen Covid-19 geimpft sein.

Zandvoort bis mindestens 2025 dabei

Die niederländischen Formel-1-Fans dürfen sich bis mindestens 2025 weiterhin auf Rennen in Zandvoort freuen. Wie die Motorsport-Königsklasse am Donnerstag bekannt gab, wird der Grand Prix auf dem Dünenkurs auch weiterhin zum Programm gehören. Nach der Rückkehr im vorigen Jahr und der Austragung in dieser Saison ist das Heimspiel für Weltmeister Max Verstappen vom Red-Bull-Team für 2023 auf den 27. August terminiert und bereits ausverkauft.

"Der Grand Prix der Niederlande hat sich im Kalender schnell als Favorit der Fans etabliert", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali in einer Mitteilung.