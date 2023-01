Formel 1: US-Konzern will in die Königsklasse

Indianapolis (Indiana). Der US-Autohersteller General Motors will zusammen mit Andretti Global von Rennfahrer Michael Andretti in die Formel 1 einsteigen. Das kündigten die beiden Unternehmen am Donnerstag an. Einen genauen Einstiegszeitpunkt nannten sie nicht. "Wir werden so schnell auf der Strecke sein, wie es Sinn macht", sagte Michael Andretti, Sohn der Rennlegende Mario Andretti. Sie seien zuversichtlich, dass es bald sein werde.

